Döveç Projelerine Doğa Dostu Enerji

Döveç Group geleceği gören, yenilikçi ve çevreci girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Zekai Trading ile Döveç Group tarafından yapılan anlaşma ile Döveç’in yakın zamanda tamamlanacak projelerine elektrikli araç şarj istasyonu kurulması kararlaştırıldı. Projelerinde her zaman yeni gelişmelere ve Dünya trendlerine dair dokunuşlar gördüğümüz Döveç, popülerliği hızla artan elektrikli araçların şarj edilebildiği istasyonlar kurmak için tüm anlaşmalarını tamamladı.

Dünya’daki Tesla, Porche, jaguar, Mercedes gibi bir çok otomotiv ve teknoloji devinin bu alanda üretim yapmaya başlaması ile birlikte yaygınlaşan elektrikli araç kullanımı yavaş yavaş ülkemizde de tercih edilmeye başlanmıştır. Çevreye duyarlı, yüksek performans gösterebilen ve yakıt açısından ekonomik bu araç tipinin yakın gelecekte çok hızlı yaygınlaşması öngörülmektedir. Dolayısıyla yakıt teknolojisindeki bu değişim beraberinde petrol istasyonları yerine elektrikli araç şarj istasyonları ihtiyacını da getirecektir. Döveç Group yakın gelecekte çok ihtiyaç duyacağımız elektrikli şarj istasyonlarına projelerinde yer vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde imzaladığı bir anlaşma ile Courtyard Long Beach ve Four Seasons Life projelerine elektrikli şarj istasyonu kurulması için ilk adımı attı. 5 Yıllık bu sözleşme ile sektöründe en iyiler arasında gösterilen Zorlu Energy Solutions (ZES) elektrikli araç şarj istasyonları Döveç projelerinde yerini almaya başladı. Kullanıcılar ZES teknolojisi ile istasyonlarda mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaparak, araçlarını şarj edebilmek için beklemek zorunda kalmayacak.

Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Döveç, şirket olarak teknolojideki yeni eğilimleri ve bireylerin geleceğe yönelik ihtiyaçlarını yakından takip ederek, projelerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirtti. Elektrikli araçların özellikle egzoz gazı emisyonu yapmadığı için çevreye daha duyarlı olduğunu ve sürdürülebilir bir yaşam için yaygınlaşmasının önem teşkil ettiğini vurguladı. Sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla şirket olarak kullandıkları tüm materyallerin çevre ile etkileşimini incelediklerini, geçtiğimiz yıllarda 1100 kWp gücünde güneş enerji santrali kurduklarını ve gelecek yıllarda araç filolarını elektrikli araçlarla değiştirmek için planlama yaptıklarını söyledi. Döveç sözlerini tamamlarken; elektrikli şarj istasyonları anlaşmasının tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni etti ve Doğa dostu enerjiyi ülkemizde yaygınlaştırmaya, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjileri kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

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29/04/2021 11:12