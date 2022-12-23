Döviz Artışı ve Enflasyonun Halka Yansıması Türkiye’nin Çok Üzerindedir

DÖVİZ ARTIŞI VE ENFLASYONUN HALKA YANSIMASI TÜRKİYE’NİN ÇOK ÜZERiNDEDİR. BUNUN SORUMLUSU ÜLKE SORUNLARINI DERT ETMEYEN HÜKÜMETİN TA KENDİSİDİR

BUGÜN KONUĞUMUZ DR SILA USAR İNCİRLİ; LEFKOŞA’YI KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Son 48 saate girdik. 48 saat sonra, sandık başındayız. Sonra bir 10 saat oy kullanacağız. Sonra da 35- 40 dakika içerisinde sandık sonuçları yağmur gibi yağacak. 1 saat içinde de kim kazandı, kim kaybetti artık belli olacak. Konvoylar oluşacak; ya da feryat figan

Bu ülkenin derdi, seçim değiş, geçimdir. Elbette şehitlerimizi, köylerimizi, mahallelerimizi en iyi yönetecek, ya da yöneteceğine inandığımız kişilere oy vereceğiz. Ama sandıklar kapanıp, sonuçlar belli olunca, hepimiz yine kendi sorunlarımızla baş başayız

Ülkemizdeki pahalılık, fiyat artışları, hem TL kullanan Türkiye’nin çok üzerindedir, hem de dövizdeki artış fiyatının üzerinde piyasaya yansıma vardır. Bunun tek nedeni kötü yönetimdir. Başka da bir açıklaması yoktur. Zira; ülkede her şey kendi kaderinde sürüklenmektedir

Bu ülkeyi yönetenlerin, Türkiye ile iyi ilişkilerden kaynaklı 3-5 proje ve zaman zaman kamu maliyesinden ayrı yazılan katkılarla ortaya koyduğu icraatlar dışında bir adımı yoktur. Sosyal yardım adı altında üç ayda dağıtılan 45 milyon TL, Türkiye tarafından hibedir

Yol projelerini kendi öz kaynaklarımızla yapamıyoruz. Türkiye’den gelen müteahhitlerin yarım kalan projelerini tamamlayacak tek kuruşumuz yoktur. Ancak da maaş, üç ay geriden ek mesai, 14’üncü maaş ödeyebiliriz, o kadar.

En kötüsü de nedir bilir misiniz? Ülke kamusunun başka da bir motivasyonu yoktur. Daha da kötüsü var; siyasetçinin hiç motivasyonu yoktur. Sendikaları sokağa endirmediği sürece tüm siyasi iktidarlar başarılıdır. Oysa ülke nerden tutsan elinde kalıyor, kimsenin umurunda değil

Üretim çöktü, özel sektörde yüzlerce işletme ya maaş ödeyemiyor, ya maaşı geç ödüyor, ya da sosyal sigorta- ihtiyat sandığı yatırımlarını yapamıyor. Bir çok işletmede işveren pozisyonunda olanlar kendi emeklilikleri için yatırım yapmaktan vazgeçti, anca maaş ödüyor

Sadece marketlerdeki kasa başı enflasyonu yüzde 240 civarında bir ortalamaya sahiptir. Bu rakam nettir. Hükümet piyasaya dair hiçbir çalışmanın içerisinde değildir. Hayat saha pahalı ve çekilmez bir hale gelirken, tek motivasyon yerel seçimler; bu halka zulüm değil de nedir?

Yerel seçimler bitecek, bizler yine sorunlarımızla başbaşa kalacağız Başbakan ve bakanları sonuçlar ne olursa olsun, kendilerine bir başarı hikayesi çıkaracak; yandaşları ile birlikte sevince boğulacak. Enflasyon canavarı, döviz kıskacı, borç sarmalı Halkın kanını emmeye devam edecek

Şehit ailelerinin haklı tepkisini dahi, ellerindeki iktidar yanlısı medya araçları ile görmezden gelip, dernek yönetimine zulme varacak baskı uygulayanların, zaten toplumun geneline verecek vicdan ve hizmet aşkını da varın siz düşünün…

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23/12/2022 08:32