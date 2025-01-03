Döviz Bürosu Çalışanının Kur Farkıyla 150 Bin TL Sirkat Ettiği İddiası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda çalışan zanlı Alptürk Kansaran’ın bozdurduğu dövizlerle ilgili işlemlerin kayıtlarıyla oynayarak, kur farkı olan 150 bin 855 TL parayı sirkat ettiği belirlendi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 2024 yılı Ocak ayından itibaren 5 bin 768 işlemi sildiği ve çaldığı miktarın artabileceği kaydedildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Süleyman Talu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda müstahdem olarak çalışan zanlının1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında alım satım işlemlerinde oluşan kur farklarından 150 bin 855 TL parayı sirkat ettiğini kaydetti. Polis, şikâyet üzerine zanlının aleyhinde derdest emri alındığını ve zanlının polise teslim olduğunu anlattı. Polis, zanlının paralarla ev ihtiyaçları ve kirasını ödediğini itiraf ettiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 1 Ocak ile Kasım 2024 tarihleri arasında 5 bin 35 adet işlemi, Eylül ayında ise 733 işlemi sildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Sistemde incelemenin devam ettiğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde üç gün tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin mental sağlığından dolayı askerlikten muaf tutulduğunu beyan edip, ceza-i ehliyeti açısından doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı üç gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.