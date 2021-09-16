Döviz bürosunda sahte ABD Doları bozdurmak istediler

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte para banknot tasarrufu”, “Sahte parayı tedavüle sürme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hasan Can Özgürsoy Tahsin ve Aleksandr Ayrapetov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey, 15 Eylül 2021 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosuna giden zanlı Hasan Can Özgürsoy Tahsin’in tasarrufunda bulundurduğu sahte 30 adet 50 Amerikan Dolarını verip tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını vermiş olduğu ifadesinde söz konusu paraları zanlı Aleksandr Ayrapetov’un kendisine verdiği beyanından sonra zanlı Ayrapetov’un da tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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16/09/2021 12:25