Döviz düşüşe geçti

Saat 15:00 itibariyle ABD Doları 11.67 TL’den, Euro 13 TL’den ve İngiliz Sterlini 15.57 TL’den işlem görüyor

ads ads ads ads
24/11/2021

ads
ads
ads
Döviz düşüşe geçti

Salı günü sert değer kaybı yaşayan Türk lirasında toparlanma çabası dikkat çekti. Saat 15:00 itibariyle ABD Doları 11.67 TL’den, Euro 13 TL’den ve İngiliz Sterlini 15.57 TL’den işlem görüyor.

Sabah saatlerinde dolar, 13,1345 liradan alınırken, 13,1423 liradan satılıyordu.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 14,7308 lira alış fiyatı, 14,8303 lira satış fiyatıyla el değiştiriyordu.

İngiliz Sterlini ise 17,4408 lira alış fiyatı, 17,5284 lira satış fiyatıyla işlem görüyordu

24/11/2021 15:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.