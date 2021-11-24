Döviz düşüşe geçti
Saat 15:00 itibariyle ABD Doları 11.67 TL’den, Euro 13 TL’den ve İngiliz Sterlini 15.57 TL’den işlem görüyor
24/11/2021
Salı günü sert değer kaybı yaşayan Türk lirasında toparlanma çabası dikkat çekti. Saat 15:00 itibariyle ABD Doları 11.67 TL’den, Euro 13 TL’den ve İngiliz Sterlini 15.57 TL’den işlem görüyor.
Sabah saatlerinde dolar, 13,1345 liradan alınırken, 13,1423 liradan satılıyordu.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 14,7308 lira alış fiyatı, 14,8303 lira satış fiyatıyla el değiştiriyordu.
İngiliz Sterlini ise 17,4408 lira alış fiyatı, 17,5284 lira satış fiyatıyla işlem görüyordu