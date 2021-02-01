Döviz düşüşte

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kazancı yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Yarım euro ve yarım dolardan oluşan sepet kur 8'in altını test etti ve Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü

Küresel piyasalarda dolar yeni haftaya düşüşle girerken, Dolar/TL kurunda da düşüş ivmesi devam etti.

Haftanın ilk işlem gününde kur yüzde 1 düşüşle 7,23'ün altını test etti. Bu hareketin ardından dolar/TL kurundaki üç günlük düşüş yüzde 1,7’ye ulaştı. Düşüş ivmesi dolar/TL'yi kritik ortalamasının da altına getirdi ve kur 200 günlük hareketli ortalamasının altını test etti.

Türk Lirası'nın yaşadığı kazanç sepet kurda Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeleri getirdi. Yarım euro ve yarım dolardan oluşan sepet kur 8'in altını test etti.

Türkiye'nin risk primi 310'dan işlem görürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 14,69 seviyesinde.

Bloomberg Dolar Endeksi yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle başladı. Endeks geçen haftayı yüzde 0,6 yükselişle tamamlamıştı. Önemli gelişen ülke para birimlerinde yuan dışında dolara karşı değer kaybı yaşanmadı.

Türkiye'de piyasalar yeni haftada enflasyona dair gelişmeler odaklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Şubat'ta tüketici ve üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği ve 21 kurumun katıldığı ankete göre Ocak ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 14,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ocak ayına ilişkin aylık beklentisi ise yüzde 1,42 olarak kaydedildi.

Ekonomistlerin beklentisinin gerçekleşmesi durumunda bu, 14 ayın en yüksek yıllık enflasyonu olacak.

Ankette en yüksek beklentiyi paylaşan kurum Ocak ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,82 artacağını, en düşük beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 0,90 artacağını tahmin etti. Ankette 2021 yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 11 oldu.

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01/02/2021 11:29