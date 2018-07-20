Döviz haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL 4.8244/4.8289'dan Euro/TL 5.6150/5.6129'dan işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 6,27- 6-28 seviyesinde başladı.

Dalgalı bir seyir izlemeyi sürdüren dolar/TL gelişmekte olan para birimlerindeki küresel ticaret endişeleri kaynaklı satış baskısına paralel güne 4.82 seviyelerinde başladı.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta 24 Temmuz’daki faiz kararı öncesi ise piyasalar yarın başlayan G20 toplantısını da takip ediyor. G20 toplantılarının küresel gündeminde ticaret savaşlarına yönelik söylemler yer alırken Türkiye’den katılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın da toplantılardaki olası söylemleri izlenecek.