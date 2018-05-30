Döviz hızla düşüyor

Düşüşünü sürdüren dolar/TL 4,49'un altına indi. Euro 5,20 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise 5,95 - 5,96 seviyesinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,4825'e kadar geriledi. Dolar dün 4,63'ün üzerini görmüş ancak bu seviyede tutumanamıştı.

Euro/TL de 5,20 civarında işlem görüyor. Sterlin/TL ise 5,95 - 5,96 seviyesinden işlem görüyor.

Londra'daki temaslarına ilişkin açıklama yapan Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" ifadesini kullandı. Açıklama dolardaki düşüşe destek verdi.

Uzmanlar, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti.

ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

EURO/DOLAR 10 AYIN DİBİNDE

Euro, İtalya'da derinleşen siyasi krizin etkisiyle dolar karşısında 10 ayın dip seviyesini görürken, yatırımcılar seçimlerin tekrarının ardından İtalya'da ortak para birimi euroya karşı bir hükümetin başa geçeceğinden kaygılanıyor.



Dolar karşısında dün 1.1510 ile 10 ayın en düşüğünü gören euro bugün 1,15 civarında işlem görüyor. Ay başından bu yana euroda değer kaybı yüzde 4,5'i buldu.