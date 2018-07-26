HABER KIBRIS

Döviz Kurları - 26 Temmuz 2018

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26/07/2018

Döviz Kurları - 26 Temmuz 2018

Bankalararası piyasada dolar 4,80, euro 5,63, sterlin 6,33 seviyesinde hareket ediyor.

ABD'li rahiple ilgili dün açıklanan kararın olumlu algılanması ve ABD ile Avrupa'nın ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşması dolar/TL'de yönü aşağı çevirdi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,80'in üzerinde hareket ediyor. ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında dolar dün 4,86 seviyesinden gerilemişti. Kur bugün 4,77'i seviyelere kadar geriledi 

Euro/TL de 5,63 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL de 6,33 civarında hareket ediyor.

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TAGS: Döviz, piyasalar, ekonomi, euro, sterlin, dolar, haber, kıbrıs
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