Döviz Kurları 1 Ağustos 2022

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01/08/2022

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Döviz Kurları 1 Ağustos 2022

Döviz kurları Ağustos ayının ilk gününe yükselişle başladı. 1 Ağustos 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 

Serbest piyasada dolar kuru, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 17,92 TL'den alınırken, 17,95 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL 

Serbest piyasada euro kuru, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 18,35 TL'den alınırken, 18,41 TL'den satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL

Serbest piyasa İngiliz sterlini, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 21,85 TL'den alınırken, 21,88 TL'den satılıyor.

 

 

 

01/08/2022 08:34
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