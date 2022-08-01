Döviz Kurları 1 Ağustos 2022
01/08/2022
Döviz kurları Ağustos ayının ilk gününe yükselişle başladı. 1 Ağustos 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL
Serbest piyasada dolar kuru, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 17,92 TL'den alınırken, 17,95 TL'den satılıyor.
EURO NE KADAR, KAÇ TL
Serbest piyasada euro kuru, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 18,35 TL'den alınırken, 18,41 TL'den satılıyor.
İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL
Serbest piyasa İngiliz sterlini, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 21,85 TL'den alınırken, 21,88 TL'den satılıyor.