Döviz Kurları 10 Eylül 2019

Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405'i en düşük ise 5,6470 seviyelerini görmüştü. Yeni haftaya 5,71 seviyesinde başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400 açıklamaları sonras dolar kuru 5,7636'yı test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7498

Satış: 5,7545

EURO

Alış: 6,3516

Satış: 6,3584

STERLİN

Alış: 7,0964

Satış: 7,1041

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