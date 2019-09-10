HABER KIBRIS

ad

Döviz Kurları 10 Eylül 2019

ads
10/09/2019

ads
Döviz Kurları 10 Eylül 2019

Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405'i en düşük ise 5,6470 seviyelerini görmüştü. Yeni haftaya 5,71 seviyesinde başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400 açıklamaları sonras dolar kuru 5,7636'yı test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7498
Satış: 5,7545

EURO
Alış: 6,3516
Satış: 6,3584

STERLİN
Alış: 7,0964
Satış: 7,1041

.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Döviz Kurları, dolar, euro, sterlin
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.