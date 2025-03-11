Döviz kurları 11 Mart 2025

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
11/03/2025

Döviz kurları 11 Mart 2025

Faiz kararındaki düşüş dövizde de hareketliliğe neden oldu. Mart ayının ikinci işlem haftasında döviz piyasaları artı ile haftaya başladı.

Döviz piyasalarında dolar, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikaları, enflasyon verileri ve küresel ekonomik büyüme beklentileri, doların yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Son dönemde FED’in faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD ekonomisinden gelen veriler, doların uluslararası piyasalardaki hareketlerini şekillendiriyor.

Yurt içinde ise dolar/TL’nin seyrinde enflasyon, faiz kararları ve yabancı yatırımcı girişleri etkili olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ve ekonomi yönetiminin politikaları yakından takip edilirken, uzmanlar döviz kurundaki dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekiyor.

11 Mart 2025 Güncel Döviz Kurları:

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Döviz kurları
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.