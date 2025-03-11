Döviz kurları 11 Mart 2025

Faiz kararındaki düşüş dövizde de hareketliliğe neden oldu. Mart ayının ikinci işlem haftasında döviz piyasaları artı ile haftaya başladı.

Döviz piyasalarında dolar, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikaları, enflasyon verileri ve küresel ekonomik büyüme beklentileri, doların yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Son dönemde FED’in faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD ekonomisinden gelen veriler, doların uluslararası piyasalardaki hareketlerini şekillendiriyor.

Yurt içinde ise dolar/TL’nin seyrinde enflasyon, faiz kararları ve yabancı yatırımcı girişleri etkili olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ve ekonomi yönetiminin politikaları yakından takip edilirken, uzmanlar döviz kurundaki dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekiyor.

11 Mart 2025 Güncel Döviz Kurları: