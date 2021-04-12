Döviz kurları (12 Nisan 2021)

Dolar/TL yeni haftaya yukarı yönde başladı.

Geçtiğimiz hafta 8,15 seviyelerinde yatay seyirle başlayan dolar kuru bu sabah 8,18 liradan başladı.

Euro ise aynı dakikalarda 9,72 lira seviyelerinde.

Sterlin/TL ise 11,1675 lira alış fiyatı, 11,2268 lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.

Bu hafta yurtiçi piyasalarda gözler perşembe günü yapılacak olan TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararı verilecek.

Son toplantıda politika faizi 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Göreve geldikten sonra Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2021 08:40