Döviz Kurları 16 Eylül 2019
Dolar, euro, sterlin güne nasıl başladı?
16/09/2019
HK
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Dolar, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından değer yitirken, güvenli liman varlıklar ve petrol üreten ülkelerin para birimleri değer kazandı.
Petrol fiyatları dünya petrol üretiminin yüzde 5'inin durmasına yol açan saldırının ardından yüzde 15'ten fazla yükseldi. Peki, bugün sterlin, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,7261
Satış: 5,7317
EURO
Alış: 6,3418
Satış: 6,3479
STERLİN
Alış: 7,1272
Satış: 7,1629
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