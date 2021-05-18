Döviz Kurları 18 Mayıs 2021

Döviz kurları, TL karşısında dün yüzde 1,5'leri aşan düşüşlerin ardından bu sabaha sakin başladı. Dolar/TL, 8,12, euro/TL ise 10,13 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta ABD'nin sürpriz enflasyon verisiyle 8,50 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bu haftanın açılışında hızlı bir düşüşle 8,30 seviyesine çekildi. Dolar/TL için bu sabah da dünkü kapanışta olduğu gibi 8,31-8,32 seviyeleri mevcut. Euro/TL ise 10,30 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıktan sonra dün 10,10'un altına kadar geriledi. Euro/TL bu sabah 10,12 düzeyinde değerleniyor.



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18/05/2021 08:37