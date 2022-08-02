Döviz Kurları 2 Ağustos 2022
Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?
02/08/2022
2 Ağustos 2022 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL
Serbest piyasada dolar kuru, 2 Ağustos 2022 Pazartesi günü 17,89 TL'den alınırken, 17,95 TL'den satılıyor.
EURO NE KADAR, KAÇ TL
Serbest piyasada euro kuru, 2 Ağustos 2022 Pazartesi günü 18,36 TL'den alınırken, 18,46 TL'den satılıyor.
İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL
Serbest piyasa İngiliz sterlini, 2 Ağustos 2022 Pazartesi günü 21,94 TL'den alınırken, 22,00 TL'den satılıyor.