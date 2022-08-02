Döviz Kurları 2 Ağustos 2022

Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?

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02/08/2022

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Döviz Kurları 2 Ağustos 2022

2 Ağustos 2022 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 

Serbest piyasada dolar kuru, 2 Ağustos 2022 Pazartesi günü 17,89 TL'den alınırken, 17,95 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL 

Serbest piyasada euro kuru, 2 Ağustos 2022 Pazartesi günü 18,36 TL'den alınırken, 18,46 TL'den satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL

Serbest piyasa İngiliz sterlini, 2 Ağustos 2022 Pazartesi günü 21,94 TL'den alınırken, 22,00 TL'den satılıyor.

02/08/2022 08:29
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TAGS: Döviz Kurları
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