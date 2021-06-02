Döviz Kurları 2 Haziran 2021

Türk Lirası dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

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02/06/2021

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Döviz Kurları 2 Haziran 2021

Türk Lirası, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü ve faizi düşürmek gerektiğini açıklamasının ardından dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Türk Lirası dolar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sığ piyasada 8,80 seviyesinin üzerini test etti. Kur daha sonra 8,60 seviyesine kadar geri çekilirken, sabah saatlerinde 8,64 seviyesinin etrafında denge sağladı.

Euro/TL kurunda ise açıklamaların ardından 10,75 seviyesinin üstü test edildi. Dolar ve euro kurundaki fiyatlamaların ardından sepet kur tarafında ise 9,76 ile rekor seviye kaydedildi.

Kaynak: bloomberght.com

02/06/2021 08:09
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TAGS: dolar, euro, döviz
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