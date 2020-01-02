Sitede
Google'da
x
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Döviz Kurları 2 Ocak 2020
02/01/2020
2 Ocak 2020 Döviz Kurları
02/01/2020 09:47
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
Döviz Kurları
MANŞETLER
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ait ‘155 polis imdat’ hattı devre dışı
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri 2 Ocak 2020
HK KIBRIS
Döviz Kurları 2 Ocak 2020
HK KIBRIS
Pompeo, Kıbrıs ziyaretini erteledi
HK KIBRIS
Mike Pompeo Kıbrıs'a olan ziyaretini erteledi.
16 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası
HK KIBRIS
İngiltere'de “Kıbrıs'ı Boykot Et” Kampanyası Başlatıldı
HK KIBRIS
Arıklı: Herkes söyleyeceğini söyledi
HK KIBRIS
Esmen Group’un yeni sürprizi
HK YAŞAM
En çok yağış nereye düştü?
HK KIBRIS
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.
HK KIBRIS
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ait ‘155 polis imdat’ hattı devre dışı
HK KIBRIS
Döviz Kurları 2 Ocak 2020
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri 2 Ocak 2020
HK KIBRIS
Pompeo, Kıbrıs ziyaretini erteledi
HK KIBRIS
Mike Pompeo Kıbrıs'a olan ziyaretini erteledi.
Anastasiadis ve Diğer Rum Yetkililerin Yeni Yıl Mesajları
HK KIBRIS
Kanlıdere’ye Akıllı Geçit
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs’taki Batık Kredi Miktarı
HK KIBRIS
16 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası
HK KIBRIS
Anastasiadis: Egemen bir devletin MEB’i müzakere masasına konulamaz
HK KIBRIS
“Çözüm havada olduğu sürece egemenlik haklarının sorgulanmasını kabul etmem söz konusu değil”
Arıklı: Herkes söyleyeceğini söyledi
HK KIBRIS
En çok yağış nereye düştü?
HK KIBRIS
2020'nin ilk bebeği Lefkoşa'da dünyaya geldi
HK KIBRIS
Denktaş’tan Yeni Yıl Mesajı…
HK KIBRIS
Avustralya'daki Yangında Ölü Sayısı 15'e Çıktı
HK KIBRIS
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.
Yazık bu işçilere!
HK KIBRIS
Başbakan yeni yıla sporla başladı
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri 1 Ocak 2020
HK KIBRIS
Gizli kameraya yakalanan gelin yeniden mahkemeye çıkarıldı
HK KIBRIS
Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel çekilişi (Tam Liste)
HK KIBRIS
Büyük İkramiye Mağusa'da
Avezmetova yeniden mahkemeye çıkarıldı
HK KIBRIS
Akar: Geri adım atmamız söz konusu değil
HK KIBRIS
Ecel evinde yakaladı
HK KIBRIS
Taçoy Teknecik Elektrik Santrali’ndaki Çalışanları Ziyaret Etti
HK KIBRIS
27 yaşındaki kişi ağır yaralandı
HK KIBRIS
27 yaşındaki kişi, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından delici kesici bir alet ile ağır şekilde yaralandı.
Akıncı Pompeo ile görüşecek
HK KIBRIS
Erhürman: Halkımızın ortak başarı öyküsünü yazmaya başlayacağımız yıl olsun
HK KIBRIS
İskele Belediyesi Çocuklara Hediye Dağıttı
HK KIBRIS
İsrail Leviathan Sahasından Doğal Gaz Çıkarmaya Başladı
HK KIBRIS
Başbakanlık’ta Yeni Yıl Tebriği
HK KIBRIS
Taçoy: 2020 Değişimin ve Gelişimin Yılı Olacak
HK KIBRIS
CAS’a Ait Araçlar Açık Artırma İle Satılacak
HK KIBRIS
Başbakan Tatar: Şu Anda Erken Seçim Söz Konusu Değil
HK KIBRIS
Bakanlar Kurulu Toplandı
HK KIBRIS
Çevre Koruma Dairesi’nde Görev Değişimi
HK KIBRIS
Rum Gazeteci Kostas Yennaris Hayatını Kaybetti
HK KIBRIS
Kötü Hava Baf ve Mağusa’yı Vurdu
HK KIBRIS
Oğuz: 2020 üreticilerimizin yüzünü güldürecek bereketli bir yıl olsun
HK KIBRIS
Mersin'de düzensiz göçmen operasyonu 13 tutuklu
HK KIBRIS
Büyükkonuk-Kaplıca anayolu yeniden trafiğe açıldı
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs'taki mahkeme o kadını ''toplumu yanıltmaktan'' suçlu buldu
HK KIBRIS
Polise teslim oldu: Beni ülkeme gönderin
HK KIBRIS
Hemşireler ve Ebeler Sendikası: 2020 de, seve seve öğreteceğiz anlamayı
HK KIBRIS
Hayata Dokun Hareketi: 2020’de daha çok dayanışma
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs'ta polise 14 akıllı araç
HK KIBRIS
Kıbrıs’ın güneyinde polise ve özellikle Trafik Polis Müdürlüğü’nün bünyesine katılacak olan ilk 14 akıllı aracın teslim edilmeye hazır olduğu belirtildi.
Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi
HK KIBRIS
Uluçay: Hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım’
HK KIBRIS
Tatar: Bahis mafyası olsa bilgimiz olurdu
HK KIBRIS
Akıncı: Hep Beraber Nice Güzel Yıllara
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs (Canlı Yayın)
HK KIBRIS
Bugün 2019’un son günü
HK KIBRIS
Hava durumu 31 Aralık 2019
HK KIBRIS
KKTC Gazete Manşetleri 31 Aralık 2019
HK KIBRIS
Tatar: Türkiye ile bloke krizi yok!
HK KIBRIS
Tatar: Yerli İstihdamı Destekleme Fonu yollar için kullanılmayacak
HK KIBRIS
Esmen Group’un yeni sürprizi
Kıbrıs'ta konser veren Sibel Can sahneden düştü!
Online dolandırıcılık türlerine karşı dikkat
Elon Musk: Starship'i 2-3 ay içinde fırlatabiliriz
Kerem Bürsin: Yeni yıla dua ederek giriyorum
Yalnız olmanın 7 acı nedeni
Ersin Korkut sosyal medya fenomeni oldu
Girne’de Yeni Yıl Ertan Derya Konseriyle Karşılanacak
MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık oldu
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
Hadise yine çok cesur!
Aleyna Tilki'den 'canım ben' pozu
Döveç Group Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı
CITY MALL AVM Christmass Bazaar Bugün Açildi!
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Akol Grup ailesi, yeni yıl yemeğinde buluştu
KKTC yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak
Ünlüler Acun Ilıcalı'nın partisine akın etti
Noel günü evde tek kalan 'öfkeli' kaplumbağa yangın çıkardı
Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Güney Kıbrıs’ta telefonlarını rahatça kullanabiliyor
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Wikipedia kurucusundan Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz
Acil kan aranıyor!
57 yıl sonra ilginç yasak kalkıyor
General Motors, otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
Singapur'da Star Wars Filmine Sansür
Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi ertelendi
Japonya'da 12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi
Yapay zeka şimdi de kimin işe alınacağına karar veriyor
Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'ndan ilk fotoğraf
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
Bilim insanlarından geleceği değiştirecek adım
Cep telefonları ortalığa saçıldı!
Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı
Avrupa Yakası'nın Volkan'ı Jet Sosyete'de
ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor
Noel hazırlığı: Uçakla kasabaya kutsal su serptiler
San Francisco, iPhone kullanımını yanlışlıkla yasakladı
ABD'li Noel Baba: Çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diye bağırarak havaya saçtı
Sayar Turizm yeni yıl yemeğinde bir araya geldi
Yeni yıla yeni saç!
Şempanzelerle ilgili ezber bozacak araştırma
KTAMS “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” Konulu Seminer Düzenleyecek
Hadise kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüledi
Alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor
Google CEO'sunun maaşı açıklandı
Northernland Group Yeni Yıl Yemeğinde Bir Araya Geldi
İşte domatesin farklı kullanım alanı
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı
İstasyonu kaçırdı, Dünya’ya dönecek
Emrah Karaduman Apple’a dava açtı
Dünyaca ünlü rapçi Mağusa'da sahne aldı
88 Bin Twitter Hesabı Kapatıldı
'İklim Değişikliği ve Kadın' Konulu Seminer Düzenleniyor
Google rekabet ihlalleri nedeniyle milyar avroluk ceza ödedi
Döveç Group Ailesi Kanatsız Melekleri Unutmadı
Doğum günü hediyesi helikopter aldı
Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor
SpaceX, 'Ka-bant' internet uydusunu fırlattı
Acil kan aranıyor!
Saraçoğlu Vakfı’ndan Yılbaşı Hediye Seçeneklerine “Umut Kartı”
FOLK-DER’de Başkan Yeniden Katiopoğlu
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
KOOPBANK'tan Tam Destek
Google’dan Türkiye’ye tehdit
Bilim insanlarına göre modern insan türünün 'doğal yaşam süresi' 38 yıl
Dünyanın en yaşlı çifti 80. evlilik yıl dönümünü kutlayacak
Dünya güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı
'Meteor yağmurlarının kralı' geliyor
NASA, Jüpiter'de oldukça büyük bir kasırga keşfetti
Fazıl Say’ın vize isyanı
Grand Sapphire Projesi'nde 6 ayda hedefe ulaşıldı
Kullanıcısını iki buçuk metrelik robota dönüştürüyor
YouTube 1 milyar dolar barajını geçti
Netflix yeni üyelik modelini test etmeye başladı
Kate Middleton Buckingham resepsiyonunda Prenses Diana’nın tacıyla
22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı
TIME Dergisi 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti
Google'da bu yıl en çok 'İstanbul seçim sonuçları' arandı
Tarantino müjdeyi verdi: 'Gelin' geri dönüyor
Dünya Güzeli ile İngiliz sunucu kapıştı
Kendall Jenner ile Leonardo Dicaprio birlikte mi?
9 yaşında mezun olacaktı, üniversiteyi bıraktı
Twitter'da 2019'un en çok konuşulanları belli oldu
Finlandiyalı Sanna Marin eşcinsel ebeveynleri olan ilk başbakan
Bu modeller artık WhatsApp kullanamayacak! 31 Aralık 2019 son gün…
Beyin yakan bir soru! 3 dakikadan önce bulan pek yok…
Fransa'da belediye başkanı haftasonu ve tatillerde ölmeyi yasakladı
Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu
Rus bilim insanları temel parçacıkların yeni modelini geliştirdi
Elis Sermaye, Kolombiya’da da Gururumuz Oldu
Ünlü rapçinin ölüm nedeni belli oldu
Ay'a astronot götürecek roketin ana kısmı tamamlandı
Nedenlerini açıkladı! 'Kapatıyoruz'
Yılın Son Dolunayı Gerçekleşiyor
WhatsApp o telefonların fişini çekiyor
2019'da 71 yeni canlı türü keşfedildi
Beethoven'in eserini yapay zeka tamamlıyor
Bu robot astronotların duygularını algılayacak
Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Aralık Haftası Burç Yorumları
Yıllar sonra ekrana döndü
77'nci Altın Küre adayları açıklanıyor
Can-Ser LTD Personel Arıyor
Ekmeğin küflü kısmını kesip gerisini yemek doğru mu?
120 bin dolarlık muzu yiyince ortalık karıştı!
Müge Boz: Kızımı bakıcı değil, kendim büyüteceğim
Nusret dünyaca ünlü dövüşçülere meydan okudu
Öpme eyleminin bilimsel bir nedeni ortaya çıktı
Sıla'dan yeni şarkı müjdesi
Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi
Instagram'a 13 yaş sınırı!
Bir yılda 35 kilo verdi
Aleyna Tilki: Sürpriz var
Justin Timberlake: O gece çok sarhoştum
O hesapların hepsi kapatılacak
Kerimcan Durmaz'ın cezası belli oldu!
Tarkan'ın acı günü!
Ömer Anbarcıoğlu için kan aranıyor
Europe Direct Gün Dolayısıyla Film Gösterimi Gerçekleştirecek
ABD’li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü
Ömrü uzatmanın sıra dışı faktörü keşfedildi
Google kurucuları Page ve Brin CEO'luğu bırakıyor
Kahve posasından gözlük ürettiler
Ilıcalı: FOX TV hırsızlık yaptı, uzlaşmak için de avukatıma para teklif etti
Özge Ulusoy ‘sihirli güçler’ini açıkladı
Selin Ciğerci sosyal medyada içini döktü
Gülse Birsel: Artık makyaj fayda etmiyor
Creditwest, Avrupa’nın Alanında En Büyük İnsan Yönetimi Kongresine katıldı
Ece Seçkin: Boy esprileri hoşuma gidiyor
AnadoluJet'ten yüzde 40 indirimli bilet kampanyası
Karaya vuran balinanın karnından 100 kilogram çöp çıktı
Netflix'ten beklenen adım! PIN kodu geliyor!
Çin’de cep telefonu kullanıcıları yüz taramasından geçecek
Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı BBC dizisinden ilk kare yayınlandı
Lefkoşa'da, anaokulunda çalışacak temizlik personeli aranıyor
Açık Artırma İle Satış
Bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu
Can Yılmaz sonunda isyan etti
Tesla Cybertruck trafiğe çıktı
John Lennon’ın güneş gözlükleri açık artırmada
Güney Koreli pop yıldızlarına toplu tecavüzden hapis
Sabahları yorgun hissetmenin nedenleri
Aslı Enver'den iddialara yalanlama
Madonna konserlerini iptal etti
The Simpsons'ın yapımcısı dizinin final yapacağı iddialarını yalanladı
SOS Çocuk Köyü Yeni Yılda Yardımlar Bekliyor
Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Kasım 2019
Facebook çöktü mü?
Putin: Hayatımı ve düşünce yapımı değiştiren spora ailem karşı çıkıyordu
Japonya'da tepki çeken uygulama!
'Apple, 2020'de en büyük iPhone modelini çıkaracak'
Rus bilim insanları proteinlerle kuantum noktaları birleştirerek güneş pilini geliştirdi
Uzayda tuvalet krizi!
Twitter'dan sürpriz karar
Bilim dünyası şokta!
Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa
Japonya’da ilginç uygulama
Bilim insanları ömrü uzatmanın etkili bir yöntemini duyurdu
Kıbrıs’ı coşturacak
15 yaşındaki oyuncuya servet!
İsim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi
Mariah Carey 3 Guinness rekoru kırdı
Alışveriş çılgınlığı yeni iş kolu doğurdu: ABD'li çift Kara Cuma boyunca sırada bekliyor
PlayStation 5'in 'paylaş' özelliğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı
İşte yapay zekanın 2030’a kadar yok edeceği meslekler!
Japonlar bunu da yaptı!
Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor: Son tarih 11 Aralık
Ünlü model çekim sırasında öldü
Derviş Zaim ''Flaşbellek'' Filminin Çekimlerine Başladı
Eldeki balık kokusu nasıl geçer?
Kıbrıslı Genç Yetenek Türkiye ve İngiltere Müzik Piyasasında Başarılara İmza Atıyor
Boston Dynamics'in robotları polis oldu
Thrones Club’ta Ozan Doğulu’dan Muhteşem Şov
Hande Ünsal Kimdir
Audi 9500 kişiyi işten çıkaracak
Bill Cosby’den hapishanede ilk röportaj
Meteorlarda şeker molekülleri tespit edildi
İngiltere'de sinema zincirleri Blue Story filminin gösterimini durdurdu
Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Kasım 2019
Esin Terzioğlu’ndan gururlandıran başarı
Görkemli açılış…
Kurşun dizisi için şoke eden karar
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Apple, 'müşteri yorumlarını' kaldırdı
Uzaydan fotoğraf çekebilen uygulama geliştirildi
Victoria’s Secret şovu bu yıl resmen iptal edildi
Game of Thrones'a gizli bir alternatif son çekildiği ortaya çıktı
Köpeklerin ‘insan yaşını’ hesaplamak için’ yeni formül
Koç ve psikolog arasındaki fark iyi ayırt edilmeli
Nöroloji uzmanları:Beyninin yarısı alınan insanlar normal yaşamını sürdürüyor
Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'
Ünlü girişimciden çarpıcı açıklama: WhatsApp’ı hemen silin!
Haşlanmış yumurta suyunun bilinmeyen faydaları
Poşet çayın farklı kullanım alanları
WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak
Apple, ilk büyük filminin festival prömiyerini son dakikada iptal etti
SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı
Türkkan: Köpeğim ihmalden öldü!
Uluslararası Af Örgütü: Google ve Facebook insan haklarını ihlal ediyor
Popüler Haber
Kıbrıs'ta konser veren Sibel Can sahneden düştü!
Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel çekilişi (Tam Liste)
Nöbetçi Eczaneler (1 Ocak 2020)
16 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası
27 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Milli Piyango sonuçları açıklandı!
İngiltere'de “Kıbrıs'ı Boykot Et” Kampanyası Başlatıldı
Esmen Group’un yeni sürprizi
2020'nin ilk bebeği Lefkoşa'da dünyaya geldi
Başbakan yeni yıla sporla başladı
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
ACAPULCO
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.