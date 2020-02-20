Döviz kurları 20 Şubat 2020

Dolar dünkü kapanışta, en düşük 6.0483 lira ve en yüksek 6.0857 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5382 lira ve en yüksek 6.5684 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05 seviyelerinde bulunan dolar kuru, kararın açıklanmasının ardından 6.08 seviyelerine yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,83 artışla 433,9 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak, 7.457,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak, 13.789 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 6.111,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01'lik yükselişle 25.477,55 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,079 seviyelerinden işlem görüyor.

20/02/2020 09:25