Döviz Kurları (21 Aralık 2021)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda sert düşüş görüldü.

Güne 13,50 civarında başlayan dolar/TL 12,1200 seviyesine kadar geriledi. Kur 12,20 seviyesinde işlem göirüyor.

Euro/TL de 13,62 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise 18,0566 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar kuru dün akşam saatlerinde 18 liranın, euro ise 20 liranın üzerini görmüştü.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı.



Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak.



Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı.

NTV

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21/12/2021 08:01