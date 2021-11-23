Döviz Kurları (23 Kasım 2021)

Dün gece dolar hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmeler nedeniyle 11.47 ile yeni bir zirve yaptı. Bu sabaha ise dolar güne 11.41 ile başlarken euro ise 12,82 lira ile başladı. Dolar sabah 09.00'dan sonra yeni rekor kırarak 11.69'e çıktı. Saat 09.30'dan sonrada Euro 13.15 lirayı gördü.

Kasım ayının son haftasında Dolar/TL ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Sabah saatlerinde yükselişle başlayan dolar: 11.74, Euro 13.17 Sterlin:15.71 lirayı gördü

Erdoğan: Kur ve faiz oyununu görüyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına bilgilendirme yapan Erdoğan, “Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız.” dedi

Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun ise netice olduğunu vurguladığı konuşmasında, yastık altında “ciddi” bir Döviz varlığının olduğunu belitti.

Erdoğan, kur ve faiz artışına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz, fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük, terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı adımımızı attık başardık. Darbe oyununda aynı oyunu gördük, milletimizle direndik başardık.”

Biden, Fed başkanlığı için Powell'ı işaret etti

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci kez dört yıllık dönem için Fed başkanlığına şu anki Fed Başkanı Jerome Powell’ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard’ı aday göstereceği belirtildi.

Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesinin ardında Bloomberg dolar endeksi Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Biden, karara ilişkin açıklamasında "İstikrarlı ve bağımsız bir liderlik için Powell'ı seçtim. Başkan Powell ve Dr. Brainard’ın düşük enflasyon, fiyat istikrarı ve tam istihdam hedefine odaklanarak ekonomimizin hiç olmadığı kadar güçlü olması için çalışacağına inancım tam” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, iklim değişikliğinin ekonomi için risk oluşturduğunu ve bu konuda da acil aksiyon alınması gerektiğini belirtti.

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23/11/2021 08:18