Döviz Kurları (24 Mayıs 2021)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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24/05/2021

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Döviz Kurları (24 Mayıs 2021)

Geride bıraktığımız hafta  8,30'a kadar çekildikten sonra yukarı yönlü eğililm sürse de 8,40'ın altında kalmayı başaran dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. 

Dolar kuru şu dakikalarda 8,42 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 10,26 seviyelerinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise  seviyelerşnde11,92 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içi piyasalarda veri gündemi sakinken TCMB'nin  mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklaması bekleniyor. 

Dünyada ise İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmelerşin yanı sıra AB ülkelerinin liderlerinin yüz yüze yapacağı zirve toplantısı takip edilecek.

24/05/2021 08:08
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TAGS: Döviz, bugün, ne, kadar, haber, kıbrıs, 24 mayıs2021
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