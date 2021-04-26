Döviz kurları 26 Nisan 2021

Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira

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26/04/2021

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Döviz kurları 26 Nisan 2021

Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Üst üste 7. günde de yükselen dolar/TL, 8,45'in üzerinde değerlenirken euro/TL ise 10,20'yi aştı.

Yurt içinde bugün Kabine toplantısından çıkacak sonuç, kapasite kullanım oranı izlenirken, yurt dışında Almanya IFO ve ABD dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren döviz kurları yüzde 4'ün üzerinde  yükselişle haftayı kapatmıştı. Cuma günkü kapanış seviyesi 8,35 olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,44'e kadar tırmandı. Euro/TL ise 10,20'nin üzerine çıkarken 10,22 seviyeleri görüldü. 

26/04/2021 08:31
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