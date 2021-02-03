Döviz kurları (3 Şubat 2021)
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
03/02/2021
Dolar, piyasaların saat 10'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandığı 3 Şubat 2020 sabahında 7,20 bandının altındaki seyrini sürdürüyor.
Dolar/TL, spot piyasada 7,1898 lira alış fiyatı, 7,1964 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 8,6505 lira alış fiyatı, 8,6691 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 9,8288 lira alı fiyatı ile ,9,8475 lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.