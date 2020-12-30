Döviz Kurları 30 Aralık 2020
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
30/12/2020
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, euro 9,0690 liradan sterlin ise 9,9675 liradan güne başladı
Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 9,0670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,0690 lira,
9,9675 liradan alınan sterlinin ise satış fiyatı 10,0040 olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, euronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu.