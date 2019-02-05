Sitede
Google'da
x
HABER KIBRIS
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Döviz Kurları (5 Şubat 2019)
Facebook Paylaşımı
05/02/2019
Facebook Paylaşımı
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
Döviz Kurları
MANŞETLER
Arıklı: Sarı sendikalar yuvasına çekildi
HK KIBRIS
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir yılda neler yaptı?
HK KIBRIS
Arıklı'dan hükümete sert eleştiri
HK KIBRIS
HP Milletvekili Topal'ın acı günü!
HK KIBRIS
Tetikçi kel çıktı
HK KIBRIS
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
HK KIBRIS
TC Atina Büyükelçisi: Çözüme ulaşmak için sloganlardan ve ezberlerden kurtulmalıyız
HK KIBRIS
İbrahim Kalın'dan Kıbrıs Mesajı!
HK KIBRIS
Avustralya’da sel hayatı felç etti
HK DÜNYA
Diyarbakır'da 1200 yıllık İncil ele geçirildi
HK TÜRKİYE
HK KIBRIS
İhtiyat Sandığı’ndaki İşlemler 11 Şubat’tan İtibaren Online
HK KIBRIS
Lefkoşa’da Sokak Kütüphanesi dönemi başlıyor
HK KIBRIS
Şahali, Çok Uluslu Tarım İş Formu’na katılıyor
HK KIBRIS
Arıklı: Sarı sendikalar yuvasına çekildi
HK KIBRIS
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir yılda neler yaptı?
HK KIBRIS
“Gençlerimiz ve çocuklarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor”
HK KIBRIS
Arıklı'dan hükümete sert eleştiri
HK KIBRIS
HP Milletvekili Topal'ın acı günü!
HK KIBRIS
Tetikçi kel çıktı
HK KIBRIS
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
HK KIBRIS
TC Atina Büyükelçisi: Çözüme ulaşmak için sloganlardan ve ezberlerden kurtulmalıyız
HK KIBRIS
İbrahim Kalın'dan Kıbrıs Mesajı!
HK KIBRIS
KKTC Gazete Manşetleri 5 Şubat 2019
HK KIBRIS
Döviz Kurları (5 Şubat 2019)
HK KIBRIS
Banka hesabını boşalttılar…
HK KIBRIS
Dışarıya çıkmasına izin vermeyen eşini dövdü, ölümle tehdit etti…
HK KIBRIS
Oktay KKTC'den ayrıldı
HK KIBRIS
16 milyon 537 bin TL Süt Bedeli üreticilerin hesaplarına yatırıldı
HK KIBRIS
Fuat Oktay çarşıyı gezdi
HK KIBRIS
Yaya geçidinden geçmeye çalışan yaya eziliyordu
HK KIBRIS
Can İbrahimoğlu anısına 13 hastaya forma verildi
HK KIBRIS
ABD Kongresi’nde Kıbrıs Raporu
HK KIBRIS
Sağlık Bakanlığı: "Hedef Kanser Tarama Hizmetlerini Yaygınlaştırmak”
HK KIBRIS
Denktaş, evinde taziyeleri kabul etti
HK KIBRIS
Girne-Lefkoşa yolunda kaza: İki yaralı
HK KIBRIS
Akıncı’dan Lute’a Siyasi Eşitlik Vurgusu
HK KIBRIS
Kalkanlı’da yarın elektrik kesintisi var
HK KIBRIS
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
HK KIBRIS
Erdoğan talimat verdi, Türkeş’in evi müzeye dönüşüyor
HK KIBRIS
Fuat Oktay ve Başbakan Erhürman görüştü
HK KIBRIS
ABD’de Güney Kıbrıs araştırması
HK KIBRIS
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute'u Kabul Etti
HK KIBRIS
LAÜ fotoğraf yarışması düzenliyor
HK KIBRIS
Girne Lefkoşa anayolunda kaza, 2 yaralı
HK KIBRIS
Hayata Dokun Hareketi’nden açıklama
HK KIBRIS
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti
HK KIBRIS
Tecavüz mağduru kadına şikayetini geri çek demişlerdi! Tutuklu yargılanacaklar
HK KIBRIS
Jordi Möllering Lefkoşa ve Limasol'da tiyatro atölyeleri düzenliyor
HK KIBRIS
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Aydın Denktaş için başsağlığı mesajı
HK KIBRIS
Aydın Denktaş'ın anısına...
HK KIBRIS
Meclis Başkan Yardımcısı Töre'den Taziye Mesajı…
HK KIBRIS
Aydın Denktaş Lefkoşa Kabristanlığı’nda Oğlu Raif'in Yanına Defnedildi
HK KIBRIS
Ambulansın içindeki aletlere zarar vermişti! Tutuksuz yargılanacak
HK KIBRIS
Meteoroloji: Soğuk Hava Geliyor
HK KIBRIS
Mehmet Öztürk’ün ağır yaralandığı kazanın sorumlusu mahkemeye çıkartıldı
HK KIBRIS
Uluslararası Final Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Hobi Kursları Başlıyor
HK KIBRIS
Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlandı
HK KIBRIS
Larnaka'da yola çıkan Flamingo öldü
HK KIBRIS
İzci Grubu Trodos’ta Kayboldu
HK KIBRIS
17 İZCİ VE 4 SORUMLUDAN OLUŞAN GRUBUN YERİ GPS İLE BULUNDU, 14 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI
Küba'nın kanser aşısı artık Türkiye'de!
Mikroplastik deniz memelilerini tehdit ediyor
Güvenli İnternet Günü nedir? 5 Şubat Güvenli İnternet Günü neden kutlanıyor?
Rus Sağlık Bakanlığı açıkladı!
Sosyal medyanın ‘Salon güzelleri’
Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor?
Hamileliğin ilk aylarında kontrolü yapılması gerekiyor!
Cinsel yolla bulaşan 4 yeni ve tehlikeli hastalık
WhatsApp’tan iPhone’lar için müjdeli haber! Yeni dönem başladı
Dijital platformlar 'nefret söylemiyle' mücadeleyi hızlandırdı
Helal İnternet Geliyor!
Himalaya buzullarının üçte ikisi yüz yıl içinde eriyecek
'İstanbullu Gelin histerisine teslim olan İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'
ABD'de bir ilk: Super Bowl'da 'ponpon erkekler'
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nı Tamamen Sildi
MasterChef Jürisi Yasak Aşk mı yaşıyor?
Kocaismail: Kansere Karşı Bileklik kampanyası ile hastalara ilaç desteği sağlanacak
Bana Twitter arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
Alzheimer'a kan tahliliyle erken teşhis
Şeyma Subaşı, Cesur Fotoğrafıyla Sevgilisine Mesaj Gönderdi
YouTuber Reynmen'in Klibi Çalıntı Mı?
4 Yaş Zeka Oyunları
NASA yöneticisinden uzaylı itirafı
Çocukları Gripten Koruyan 6 Altın Kural
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsatı
Apple o iPhone'ların fişini çekiyor
Bugün Dünya Kanser Günü
Sala'nın uçağı bulundu
Cem Yılmaz'dan tepki: Böyle çekemezsiniz zaten...
Google Plus için son uyarı yapıldı!
Facebook'taki skandallar internet kullanıcılarını durdurmadı
Apple'a soruşturma!
İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu
Huawei'nin katlanabilen telefonu göründü
Küba'ya düşen göktaşını radar görüntüledi!
Assassin's Creed Chronicles ücretsiz oldu!
Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızı uzak tutun
Her 12 erkekten 1'i bu hastalığa yakalanıyor
Mavi Balina oyunu hipnoz etkisi mi yaratıyor?
Apple'dan Google'a şaşırtan hamle!
Hubble Teleskobu cüce galaksi görüntüledi
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak’ın film heyecanı
Defne Joy Foster ölümünün 8. yılında anıldı
Seda Akgül: Böyle içten öpülmedim
Zerdeçal Nedir? Faydaları Nelerdir?
Survivor'da Alp Kırşan Yerine Sürpriz İsim
Göz konusunda en çok şikayet edilen hastalıklar arasında!
Alkol alışkanlığı ciddi şekilde etkiliyor!
Ekaterina Galichenko estetiksiz olduğunu iddia etti
18 aylık bir bebek, dünya başkentlerini ezbere saydı
Priva Gayrimenkul Direktörü Pırıl Şentürk Halim 10 Altın Soruyu Cevapladı
1 Yıllık Ücretsiz Lifecell Digital Ev İnterneti Kazandılar!
Mariah Carey, tepkilere rağmen Suudi Arabistan'da sahneye çıktı
Son Vizyon Filmleri
Mısır’da evlilik tartışması
Ekran süresi 1-3 yaş arası çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir
Cildi koruyan besinler
Yusuf Coşkuner Thrones Club’da sahne alacak
Chucky geri dönüyor!
Apple çalışanına şok suçlama
Microsoft ikinci çeyrekte beklentileri karşıladı
Xiaomi Mi 9 için beklenen tarih verildi!
Zencefilin yararları nelerdir?
Gebelikte gribe dikkat!
İklim değişikliği bebek kalbini vurabilir
Migren ile sinüzit karıştırılıyor
İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler
Bir baba, arabasının üzerindeki karları temizlemek için çocuğunu kullandı
Japon iş adamından ‘dev hizmet
NASA’dan Güneş Fırtınası Uyarısı Geldi !
Yeni bir sistem ile artık insan beynindeki düşünceleri duyabileceğiz
23.EMITT Fuarı kapılarını açtı
Girne Inner Wheel Kulübü çocukları sanatla buluşturdu
Arda Turan’dan duygusal paylaşım
Meghan Markle’ın stili eleştiri aldı
Aleyna Tilki makyajsız haliyle görüntülendi ‘Dibime girmeyin ergenim’ dedi
Soğuk havalarda cildi korumanın yolları
Apple'ın kurucusundan Bitcoin itirafı!
Facebook'tan yeni skandal!
Curiosity'den görev öncesi selfie geldi!
Popüler Haber
Girne-Lefkoşa yolunda kaza: İki yaralı
Yaya geçidinden geçmeye çalışan yaya eziliyordu
Banka hesabını boşalttılar…
Dışarıya çıkmasına izin vermeyen eşini dövdü, ölümle tehdit etti…
İhtiyat Sandığı’ndan işsiz kalanlara müjde!
Mehmet Öztürk’ün ağır yaralandığı kazanın sorumlusu mahkemeye çıkartıldı
Meteoroloji: Soğuk Hava Geliyor
Şeyma Subaşı, Cesur Fotoğrafıyla Sevgilisine Mesaj Gönderdi
Aydın Denktaş Lefkoşa Kabristanlığı’nda Oğlu Raif'in Yanına Defnedildi
Chicago eksi 32 derece ile rekor kırdı
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
FOTO GALERİ
© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.