Döviz Kurları 8 Şubat 2022

Dolar ve Euro son günlerde hafif bir yükseliş eğilimi ile hareket ediyor. Yeni haftaya yukarı yönlü hareketle başlayan Dolar bugün güne 13,60 ile başlarken, Euro ise günü 15,58 ile açtı. Haftalık olarak değer kaydeden döviz kurları vatandaşın da ilgisini çekiyor. Dolar dün günü 13,59 ile kapatırken, Euro ise günü 15,57 seviyesinde bitirdi. Peki, 8 Şubat Dolar ve Euro kaç TL? İşte güncel döviz rakamları…

Dolar dün günü 13,59 ile kapatmasının ardından 8 Şubat gününe kapanış seviyesiyle başladı. Dolar ve Euro’da yaşanan yükseliş ise vatandaş üzerinde etkili oldu. Dolar endeksi bugün itibarıyla yüzde 0,22 artışla şu an için 95,61 seviyesinde işlem görüyor. Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,17 azalışla şu an için 1,1419 seviyesinde işlem görüyor. Peki, 8 Şubat Dolar ve Euro ne kadar?



DOLAR NE KADAR?

Güne 13,60 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,24 artışla 13,62 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,52, en yüksek 13,60 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,59 seviyesinde kapattı.



EURO NE KADAR?

Güne 15,58 ile başlayan Euro, bugün itibarıyla %0,02 artışla 15,55 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,47, en yüksek 15,58 seviyelerini gören Euro, günü 15,57 seviyesinde kapattı.



STERLİN NE KADAR?

Güne 18,43 ile başlayan İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %0,14 artışla 18,42 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,31, en yüksek 18,41 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,42 seviyesinde kapattı.

Bu habere tepkiniz:



08/02/2022 08:24