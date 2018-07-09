Döviz Kurları 9 Temmuz 2018

DÖVİZ KURLARI 9 TEMMUZ 2018

Türk Lirası, yeni kabinenin açıklanacak olması, OHAL'in tamamlanacağı yönündeki beklentiler ve gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanması ile gevşek seyir izledi. Dolar/TL geçen hafta yüzde 0.2 değer kaybederek 4.58 seviyelerine geriledi.

Bugün ise dolar/TL'de geçen haftaki kapanışa göre 2 kuruşluk bir gerileme olduğunu görülüyor. Kur bu sabah 4.56 seviyesinden işlem görüyor. Euro da aynı dakikalarda 5.36 liradan alıcı buluyor.