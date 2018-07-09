HABER KIBRIS

Döviz Kurları 9 Temmuz 2018

Dolar, yeni haftaya düşüşle başladı

ads
09/07/2018

Döviz Kurları 9 Temmuz 2018
ads

DÖVİZ KURLARI  9 TEMMUZ 2018

Türk Lirası, yeni kabinenin açıklanacak olması, OHAL'in tamamlanacağı yönündeki beklentiler ve gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanması ile gevşek seyir izledi. Dolar/TL geçen hafta yüzde 0.2 değer kaybederek 4.58 seviyelerine geriledi.

Bugün ise dolar/TL'de geçen haftaki kapanışa göre 2 kuruşluk bir gerileme olduğunu görülüyor. Kur bu sabah 4.56 seviyesinden işlem görüyor. Euro da aynı dakikalarda 5.36 liradan alıcı buluyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, döviz kurları
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems