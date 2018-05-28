Döviz kurları düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıklayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurdu. Kararın ardından dolar/TL 4,56'ya; Euro/TL 5,32 seviyesine, Sterlin/TL ise 6,08'e kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)sadeleştirme hamlesiyle 1,5 yıl aradan sonra haftalık repo ihalelerine geri dönecek ve politika faizini yüzde 16,50'ye yükseltecek.

1 Haziran'da başlayacak uygulamayla faiz koridorunun üst bandı da yüzde 18'e çıkacak.



TCMB, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) dünkü iftar yemeğinden sonra Başkan Murat Çetinkaya'nın sadeleştirme vurgusu üzerine açıklamada bulundu.



Açıklamada, "Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir" denildi.



FAİZ KORİDORU NASIL ŞEKİLLENECEK?



Bu doğrultuda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası'nın politika faizi olacak ve mevcut fonlama faizi olan yüzde 16,50'ye eşitlenecek.



Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla aşağı ve yukarı yönde 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecek.



Böylece borçlanma faiz oranı yüzde 15 olacak ve marjinal fonlama oranı yüzde 18'e çıkacak.



Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde tutuluyor ve fonlamanın tamamı 23 Mayıs'taki acil toplantıyla faiz oranı 300 baz puan artırılıarak yüzde 16,50'ye yükseltilen geç likidite penceresinden sağlanıyordu. Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25 ve borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyindeydi.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacak. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacak.



Dün akşamki toplantı sonrası Merkez Bankası'nın sadeleşmeyi çok yakında tamamlayacağı duyurulmuştu.



İftar yemeğinden sonra TCMB Başkanı Çetinkaya'nın ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydederek, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulunduğu ifade edilmişti. TCMB Başkanı Çetinkaya, ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydederek, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.



TCMB, 12 Ocak 2017'den beri haftalık repo ihalesiyle fonlama yapmadı.



Merkez Bankası'nın bu adımı sonrasında dolar/TL, 4,66 seviyesinden 4,56'ya kadar geriledi. Kur, saat 11:40'ta 4,6240 seviyesinde bulunuyordu.