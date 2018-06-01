Döviz kurları güne nasıl başladı

Bankalararası piyasada dolar 4,55, euro 5,30 civarında işlem görüyor. Sterlin ise 6,03 - 6,04 seviyesinde hareketediyor.

Bankalararası piyasada dün yükselen dolar/TL 4,55 civarında güne başladı.



Dolar, Türkiye Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların Merkez'e olan güveni tazelemesiyle 4,9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden uzaklaşmşıtı.



Euro/TL de 5,29-5,30 bandında işlem görüyor. Sterlin/TL 6,03 - 6,04 cvarında işlem görüyor.

Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam verisini takip edecek.