Döviz kurları güne nasıl başladı

Bankalararası piyasada dolar 4,60'ın altında, euro 5,36 civarında seyrediyor. Sterlin ise 6,12 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimserlik, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma ve döviz likiditesi adımlarının etkisi ve enflasyon verisi ardından daha fazla sıkılaştırma beklentisiyle 4,60'ın altında seyrediyor.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla dün 4,67'in üzerine kadar çıkan dolar/TL enflasyon verisi ve küresel iyimserlikle geriledi.



Euro/TL de 5,36-5,37 bandında hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 6,12 seviyesinde başladı.

Dolar endeksi dün yüzde 0.2 yükseldikten sonra hafif değişimle 94.052'de işlem görüyor.

Piyasalar haftaya çarşamba çıkacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor. Mart ayında faizleri artıran Fed'in önümüzdeki haftaki politika toplantısında da faiz oranlarını artırması bekleniyor.