Döviz kurları güne nasıl başladı

Bankalararası piyasada dolar 4,4790 euro ise 5,20 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin 6,00-6,01 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL yoğun veri akışı ve merkez bankalarının toplantılarının yapılacağı kritik haftaya 4,47 seviyesinin üzerinde başlıyor.



Piyasalarda bu hafta Avrupa, Amerika, Japonya Merkez Bankalarının faiz toplantıları yakından izlenecek.



Fed, faiz kararını 13 Haziran’da açıklayacak. Özellikle tahvil alım programıyla ilgili planlarının merak edildiği ECB kararı ve Başkan Draghi ise 14 Haziran’da izlenecek. BoJ kararı da 15 Haziran’da kamuoyu ile paylaşılacak.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşmesi de piyasaların takibinde olacak.



Öte yandan bugün açıklanacak Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verileri de piyasanın yakın takibinde

MOODY'S İNDİRDİ, DÜNYA BANKASI YÜKSELTTİ



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's mayıs ayının sonunda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirmiş, Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin bu yılki tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükseltmişti.