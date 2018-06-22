HABER KIBRIS

Döviz kurları güne nasıl başladı

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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22/06/2018

Döviz kurları güne nasıl başladı
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Dolar/TL bankalararası piyasada 4,73 civarında hareket ediyor. Dolar hafta içinde 4,70-4,77 aralığında dalgalandı.

Euro/TL ise 5,50 seviyesinde işlem göüyor. Sterlin/TL ise 6,29 - 6,30 seviyesinde hareket ediyor

Uluslararası piyasalarda dolar, yatırımcıların Asya piyasasının ilk işlemlerinde kar realizasyonlarıyla başlıca para birimleri karşısında 11 ayın zirvesinden geriledi. Dolar endeksi 95.533 ile geçen temmuzdan bu yana en yüksek seviyesi gördükten sonra 94.792 seviyesine indi. 

Euro 1,15 dolar teknik destek seviyesini test ettikten sonra dün gördüğü 1,1508 dolar ile 11 ayın dip seviyesinden toparlanarak 1,1614 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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TAGS: döviz, euro, dolar, sterlin, türk lirası, haber, kıbrıs
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