Döviz kurları güne nasıl başladı

Seçim ertesi Türkşye'de Cumhurbaşkanlığı ve Meclis çoğunluğunun aynı tarafta kalması doları seçim sonrası bankalararası piyasada 4,55'in altına kadar geri çekti. Ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 4,69 seviyelerine geldi. Euro/TL kuru 5,48 seviyesinde seyrediyor. BIST 100 endeksi ise, haftaya yüzde 3,55 yükselişle başlamasının ardından eksiye döndü. Endeks 1,92 düşüşle 94.008,29 puandan kapandı. Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası piyasaların tepkisini olumlu olarak değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine doların ilk tepkisi belli oldu.



Dolar geçen hafta cuma günü 4,66 seviyesindeydi. Seçim ertesi ilk iş gününe ise dolar kuru 4,62 TL düzeyinden başladı, gelen satışlarla 4,60 TL'nin altına indi. Sabah saatleri itibariyle 4,5375 TL'ye dek geriledi. TL'nin "seçim sonrası kazancı" yüzde 3'ü aştı.



Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazanırken, Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu elde etti.

Bankalararası piyasada Dolar/TL kuru 4,69 seviyesinden, euro/TL kuru ise 5,48 civarında işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri sonrasında haftaya yüzde 3.55 artışla 99 bin 256 puanda başladıktan sonra, öğle saatlerinde 94 bin puana döndü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 düşüşle 94.008,29 puandan tamamladı.

MEHMET ŞİMŞEK: PİYASALAR DA KUTLAMAYA BAŞLAMIŞ GİBİ

Türkşiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası piyasaların tepkisini olumlu olarak değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Şimşek; "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." şeklinde ifade etti.