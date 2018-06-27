Döviz kurları güne nasıl başladı

Bankalararası piyasada dolar 4,62, euro 5,50 civarında işlem görüyor. Sterlin ise 6,12 - 6,13 seviyesinde işlem görüyor.

Seçimin geride kalmasının ardından piyasalar yeni ekonomi yönetiminin şekillenmesini bekliyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 4,62 civarında seyrediyor. Seçim sonuçlarının hemen ardından 4,54'ün altına kadar inen dolar daha sonra 4,70 civarına yükselerek dalgalanmıştı. TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstererek 4,62 seviyesine indi.



Euro/TL de 5,40 civarında hareket ediyor.



Son birkaç günde ABD'nin dış ticaret politikası hakkındaki endişelerle iki haftanın en düşük seviyelerine gerileyen dolar uluslararası piyasalarda dün toparlandıktan sonra bugün yatay seyrediyor.



Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dört gün süren kayıpların ardından dün yüzde 0.4 yükseldi. Endeks bugün yatay seyrederek 94.562'de bulunuyor.