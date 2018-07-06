Döviz kurları güne nasıl başladı

Bankalararası piyasada dolar 4,60, euro 5,38 civarında hareket ediyor. Sterlin ise 6.09 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL 4,60 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu hava ve gelişmekte olan ülke piyasalarına gözlenen girişlere paralel dün 4,60'ın altını görmüştü.



Euro/TL 5,38 civarında işlem görüyor. Sterlin/TL ise 6,09 seviyesinde işlem görüyor.



Uluslararası piyasada dolar, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle başlıca para birimleri karşısında gerilerken, yatırımcılar temkinli olmaya devam ediyor.



Dolar endeksi dün 94.177 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün 94.407 seviyesinde seyrediyor.



Piyasalarda gözler saat 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.



ABD tarımdışı istihdamın mayıs ayında 223 bin arttıktan sonra haziranda 195 bin artması bekleniyor.