Döviz kurları güne nasıl başladı

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İstanbul serbest piyasada dolar 4,8070 liradan, euro 5,5980 liradan güne başladı. Sterlin ise 6,2833 - 6,2888 seviyesinde işlem görüyor.





Kapalıçarşı'da 4,8050 liradan alınan dolar, 4,8070 liradan satılıyor. 5,5960 liradan alınan euro satış fiyatı ise 5,5980 lira olarak belirlendi.



Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8180 lira, euronun satış fiyatı ise 5,6060 lira olmuştu.