Döviz kurları güne nasıl başladı (25 Mayıs 2018)

Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü faiz artırım kararı sonrası sert bir şekilde 4.5433'e kadar gerilemişti. Ancak dün lokallerin yoğun dolar talebi nedeniyle tekrar yükselişe geçen dolar/TL öğleden sonra 4.80 seviyesine kadar yükseldi.

TCMB'nin bir başka hamlesi ise uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri üst sınırı arttırması oldu. Bu gelişmenin üzerine parite 4.70'lere geriledi. Ancak dolar/TL haftanın son gününde yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Kur saat 09:00 itibariyle 4.7780, euro da 5.5960 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar ise 1.1710 seviyesinde yer alıyor. Bir süredir 79 dolardaki yerini koruyan brent petrolde bir miktar gerileme yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 78.67 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1302.45 dolar civarında seyrediyor.