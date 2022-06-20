Döviz kurları haftaya nasıl başladı?

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20/06/2022

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Döviz kurları haftaya nasıl başladı?

Döviz kurları haftaya hafif yukarı yönlü başlangı yaparken dolar/TL, 17,35; euro/TL ise 18,25 seviyesinden  işlem görüyor. 

Asya borsaları, Fed yetkililerinin bu hafta yapacakları konuşmalarda enflasyonla mücadelenin bedeli ne olursa süreceğini açıklayacağı endişeleriyle düşerken ABD endeks vadeli işlemleri de kazanımlarını geri verdi. Yatırımcılar, birkaç haftadır merkez bankalarının enflasyonla mücadele için keskin faiz artırarak küresel ekonomiyi resesyona sokacağı endişesini taşıyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 1,4 düştü.

20/06/2022 08:11
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TAGS: döviz kurları
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