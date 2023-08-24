Döviz kurları Merkez'in faiz artırma kararının ardından sert düştü

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, Euro 29,5930 liradan güne başladı. Merkez Bankası'nın 750 baz puan faiz artırma kararının ardından dolar 25,2840 TL'ye düşerken, Euro ise 27,3816 TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan artırması bekleniyordu ancak üç katı artırılmış oldu.

Döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırma kararının ardından düşüşe geçti.

TCMB, beklentilerin üzerinde faiz kararı açıkladı. TCMB, politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kararın ardından İstanbul serbest piyasada güne 27,2200 liradan başlayan dolar 25,2840'a düştü.

Güne 29,5930 liradan güne başlayan Euro kuru ise 27,3816'ya geriledi.

Dün doların satış fiyatı 27,2110 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,4910 lira olmuştu.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Merkez Bankası, politika faizini beklenenin üzerinde artırdı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağı tahmin ediliyordu.

Bloomberg HT anketinde de politika faizinin yüzde 20 seviyesine çıkarılması öngörülmüştü.

TCMB'de yeni yönetim göreve geldiğinde politika faizi yüzde 8,50 seviyesindeydi.