Döviz kurlarında son durum?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
21/11/2018
Gelişmekte olan piyasalara yönelik girişlerle 5,30 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL yönünü yukarı çevirdi..
Sterlin kuru bugün itibariyle, alışta 6.8347TL, satışta 6.8703tl seviyesinde bulunuyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,40'ın altında hareket ediyor.
Bir süredir 5,30-5,35 bandında seyreden kur dün geç saatlerde 5,44'ü gördü.
Euro/TL ise 6,10 civarında işlem görüyor.