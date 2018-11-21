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Döviz kurlarında son durum?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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21/11/2018

Döviz kurlarında son durum?

Gelişmekte olan piyasalara yönelik girişlerle 5,30 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL yönünü yukarı çevirdi..

Sterlin kuru bugün itibariyle, alışta 6.8347TL, satışta 6.8703tl seviyesinde bulunuyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,40'ın altında hareket ediyor. 

Bir süredir 5,30-5,35 bandında seyreden kur dün geç saatlerde 5,44'ü gördü. 

Euro/TL ise 6,10 civarında işlem görüyor. 

 

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TAGS: döviz, son, durum, haber, kıbrıs
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