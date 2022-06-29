Döviz Kurlarında Son Durum

Döviz kurları hafta ortasında sabah saatlerin itibariyle hafif aşağı yönlü hareket ediyor. Dolar/TL 16,65'ten; euro/TL ise 1748'de işlem görüyor.

Asya borsaları, resesyon, enflasyon ve yüksek petrol fiyatlarının yarattığı endişeyle dün keskin düşen ABD borsalarına paralel olarak gerilerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü dolar yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi seansın ilk saatlerinde yüzde 1 düştü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, yüzde 1,30 düşen Avustralya borsaları ve yüzde 1,57 gerileyen Kore KOSPI endeksinin aşağı yönlü etkisiyle yüzde 1,1 düştü.

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29/06/2022 08:20