Döviz Kurlarında Yükseliş

Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi haftanın son gününde de devam etti. Dolar bir haftada TL karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı.

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28/05/2021

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Döviz Kurlarında Yükseliş

Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi haftanın son gününde de devam etti. Dolar bir haftada TL karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Türkiye Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 19 düzeyinde tutarken politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.59 TL'lik yeni tarihi yüksek düzeyini gördü. 6 Kasım 2020’de 8,5803 TL ile rekor kıran Dolar bugün 8.59 TL, sterlin ise  12.13 TL ile rekor seviyesini gördü. Euro/TL'de de 10,47 ile rekor tazelendi.

Dolar, Sterlin ve Euro bir haftada TL karşısında yüzde 2'den fazla değer kazanmış oldu.

28/05/2021 14:47
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TAGS: Döviz Kurları, dolar, euro, sterlin
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