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Döviz kurlarındaki son durum

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31/12/2021

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Döviz kurlarındaki son durum

Yılın son gününde Dolar13,50, Sterlin 18,25’ten işlem görüyor.

KKTC’de serbest piyasada 11.20 itibarıyla Dolar/TL 13,50’den, Sterlin/TL 18,25’’ten Euro/TL ise 15,25’ten satılıyor.

Yılın son gününde konuyla ilgili değerlendirme yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

31/12/2021 12:10
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TAGS: Döviz kurları, haber, eknomoi
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