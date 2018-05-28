Döviz yeni haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası PPK'nın olağanüstü toplantısı ve sonrasında gerçekleştirdiği geç likidite penceresinde 300 baz puan faiz artırdı. Ardından Merkez Bankası döviz satım pozisyon tutarını mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek şekilde güncelledi. Tüm bu hamlelerin ardından dolar/TL bugün güne 4.6827 seviyelerinde başladı.

Olağanüstü PPK toplantısı öncesi 4.9290'a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası ilk tepki olarak 4.5433'e kadar gerilemişti. Ancak şuan dolar/TL 4.6827 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 4.6827/4.6870'ten, Euro/TL 5.4747/5.5760'dan işlem görüyor.