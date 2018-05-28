HABER KIBRIS

Döviz yeni haftaya nasıl başladı?

ads
28/05/2018

Döviz yeni haftaya nasıl başladı?
ads

Merkez Bankası PPK'nın olağanüstü toplantısı ve sonrasında gerçekleştirdiği geç likidite penceresinde 300 baz puan faiz artırdı. Ardından Merkez Bankası döviz satım pozisyon tutarını mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek şekilde güncelledi. Tüm bu hamlelerin ardından dolar/TL bugün güne 4.6827 seviyelerinde başladı.

Olağanüstü PPK toplantısı öncesi 4.9290'a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası ilk tepki olarak 4.5433'e kadar gerilemişti. Ancak şuan dolar/TL 4.6827 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 4.6827/4.6870'ten, Euro/TL 5.4747/5.5760'dan işlem görüyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: döviz kurları, dolar, euor, sterlin
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems