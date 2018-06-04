Döviz yeni haftaya nasıl başladı?

Bankalararası piyasada dolar 4,64, euro 5,42 civarında seyrediyor. Sterlin ise güne 6,20 - 6,21 civarında başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başladı.



Bankalararası piyasada dolar/TL 4,64 civarında seyrediyor. Euro/TL de 5,42-5,43 bandında hareket ediyor. Sterlin/TL ise e 6,20 - 6,21 seviyesinde hareket ediyor



Piyasada Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz adımının yön ve zamanını anlamak adına enflasyon verileri yakından izlenecek.



Türkiye'nin kredi notunu mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı.



Fitch ise 25 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.



Dolar/TL, Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların Merkez'e olan güveni tazelemesiyle 4,9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4,45 seviyesinin altına kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.