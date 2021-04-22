Döviz yeniden patladı! Euro aylar sonra 10 TL'yi geçti

Türkiye'de döviz kurları dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar 8,34 TL, euro ise 10.06 liradan işlem görüyor. İngiliz Sterlini 11,5641

Saat 10.20 itibaryle İstanbul serbest piyasada dolar 8,34, euro 10.06 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise 11,5641 liradan alıcı buluyor Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,18 lira, euronun satış fiyatı ise 9,84 lira olmuştu.

Bugünkü hareketle böylece her para biriminde de yükseliş %2'yi bulmuş oldu. Altın fyatları da yükselişte. Dün 466 lira olan gram altın bugün 476 liradan satılıyor. Çeyrek altın 782, tam altın 3 bin 96 liradan işlem görüyor. Türkye’nin risk prim 408 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faiz de yüzde 18,09 seviyesinde.

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22/04/2021 10:31