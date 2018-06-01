HABER KIBRIS

Döviz yine yükselişte

Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

ads
01/06/2018

Döviz yine yükselişte
ads

Bankalararası piyasada yükselişe geçen dolar 4,63'ün üzerini gördü. Euro da 5,40'ın üzerine kadar yükseldi. Sterlin sabah saatlerinde güne 6,04'ten başlayan Sterlin 6.14 seviyesine yükseldi.

Dolar haftanın son işlem gününde yükselişe geçti.

Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,63'ün üzerine kadar çıktı. Dolar dün 4,50'yi aşması sonrasında bugün en yüksek 4,6342'yi gördü. Kur 4,60'ın üzerinde hareket ediyor.

Dolar,Türkiye Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların Merkez'e olan güveni tazelemesiyle 4,9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden uzaklaşmıştı.

Euro/TL de 5,40 seviyesinin üzerini gördü. Sterlin/TL ise 6,14 seviyesinde  hareket ediyor

Bu habere tepkiniz:
TAGS: döviz, euro, dolar, sterlin
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems