Döviz yine yükselişte

Bankalararası piyasada yükselişe geçen dolar 4,63'ün üzerini gördü. Euro da 5,40'ın üzerine kadar yükseldi. Sterlin sabah saatlerinde güne 6,04'ten başlayan Sterlin 6.14 seviyesine yükseldi.

Dolar haftanın son işlem gününde yükselişe geçti.



Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,63'ün üzerine kadar çıktı. Dolar dün 4,50'yi aşması sonrasında bugün en yüksek 4,6342'yi gördü. Kur 4,60'ın üzerinde hareket ediyor.

Dolar,Türkiye Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların Merkez'e olan güveni tazelemesiyle 4,9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden uzaklaşmıştı.

Euro/TL de 5,40 seviyesinin üzerini gördü. Sterlin/TL ise 6,14 seviyesinde hareket ediyor