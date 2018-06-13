Döviz yine yükselişte

Bankalararası piyasada dolar 4,70'e yaklaştı, euro 5,50'nin üzerine çıktı. Sterlin ise 6,22 - 6, 23 seviyesinde hareket ediyor

Piyasaların gözü akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararına çevrildi.



Karar öncesi bankalararası piyasada 4,70'e yaklaşan dolar/TL 4,6975'e kadar yükseldi.

Euro/TL de 5,50'yi aşması sonrasında yükselişini sürdürerek 5,52'nin üzerini gördü. Güne 6,14 civarında başlayan Sterlin/TL 6,23 seviysine yükseldi

Fed'in saat 21.00'de açıklayacağı kararında politika faizini 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Mart ayından sonra yapılacak olan yılın ikinci faiz artışından çok önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaştırmanın nasıl olacağına ilişkin ipuçlarına bakılacak.



Fed yetkilileri tarafından yapılan mart ayı tahminlerine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.1 olması öngörülüyor. Bu da bu yıl üç kez faiz artışı yapılacağına işaret ediyor. Bunda bir değişikliğe gidilmesi kurun yönünde belirleyici olacak.

Piyasaların bir diğer odak noktası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki kararı olacak. Euro, ECB'nin varlık alım programını durduracağını açıklayacağı spekülasyonlarıyla birlikte geçen hafta 1,1840 doları görmüştü.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının öneminin arttığını, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.