Döviz yine yükselişte

Bankalararası piyasada dolar 4,71, euro 5,52 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin 6,26-6,27 civarında hareket ediyor.

Dolar/TL, 4,70'in üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Yeni kabinenin açıkanması sonrasında 4,75'in üzerine kadar çıkan dolar/TL 4,70 seviyesinin üzerinde dengelendi. Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 4,71 civarında işlem görüyor.

Euro/TL 5,50 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise 6,26-6,27 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklandı.

Piyasalarda bir süredir tek gündem maddesi olarak yer alan yeni kabinenin şekillenmesiyle birlikte kurda küresel piyasaların da tekrar gündemde yer alması öngörülüyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ



ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 200 milyar dolar tutarında ithal Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini söyleyerek Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.



Doların başlıca para birimleri karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 94.214'e yükselerek pazartesi günü gördüğü yaklaşık bir ayın dip seviyesi olan 93.71 seviyesinden uzaklaştı.